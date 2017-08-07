ЕВРАЗ повышает экологическую эффективность

В Год экологии в России ЕВРАЗ реализует целый комплекс проектов, которые направлены на снижение нагрузки предприятий, входящих в структуру горно-металлургического холдинга, на окружающую среду. В августе 2017 года Распадская угольная компания (РУК) начала эксплуатацию новых водоочистных сооружений на трех шахтах: «Распадская-Коксовая», «МУК-96» и «Абашевская».«Экологическая безопасность — приоритет компании. Мы несем ответственность за природу и стремимся минимизировать воздействие, которое оказываем в процессе угледобычи: строим современные очистные сооружения, занимаемся раздельной переработкой отходов, проводим рекультивацию земель. Мы продолжим инвестировать в крупные экологические проекты», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.В основе технологии очистки воды на шахте «Распадская-Коксовая» лежит инновационный высокопроизводительный метод напорной флотации, который хорошо зарекомендовал себя на других предприятиях Распадской угольной компании. Сначала промышленные стоки поступают в отстойники, где происходит первичное осветление воды. Далее их обрабатывают реагентами и при помощи напорных флотаторов удаляют нефтепродукты, железо и другие вещества. После очистки на флотаторах вода попадает в фильтры доочистки. На заключительном этапе она обеззараживается ультрафиолетом и затем повторно подается на технологические нужды предприятия. Производительность комплекса составляет до 480 м3 воды в час. Качество очищенной воды соответствует нормативам рыбохозяйственного назначения. Аналогичная технология с 2015 года применяется на шахтах «Усковская» и «Ерунаковская-VIII».Современные очистные сооружения также введены в эксплуатацию на шахте «МУК-96», которая находится на стадии консервации, на шахте «Абашевская» проведена модернизация существующего комплекса. Запуск высокопроизводительного оборудования — насосов, фильтров, станций обеззараживания и других объектов — обеспечит непрерывную и качественную очистку промышленных стоков в течение всего периода консервации шахт.Затраты компании на очистные комплексы трех шахт превысили 300 млн руб.С 2012 года ЕВРАЗ реализует в Сибири долгосрочную водоохранную программу угольных активов. Программа предусматривает строительство и реконструкцию очистных сооружений шахтных, карьерных, хозбытовых, производственных стоков на всех предприятиях. В 2017 году компания планирует начать реконструкцию очистных сооружений на крупнейшей угольной шахте России — «Распадской», а также продолжить проектирование очистных сооружений на разрезе «Распадский», шахтах «Алардинская», «Осинниковская».Общие инвестиции в реализацию водоохранной программы РУК с 2012 года составят порядка 1,5 млрд руб.Отметим, что ЕВРАЗ повышает экологическую эффективность не только Распадской угольной компании, но и других предприятий, входящих в структуру холдинга. В июле 2017 года появилась информация, что Евразруда в скором времени построит новые очистные сооружения для Шерегешской шахты Горно-Шорского филиала. Объем вложений в проект составит более 460 млн руб.«Современные очистные сооружения будут построены в рамках проекта реконструкции Шерегешского рудника, который позволит не только увеличить добычу сырой руды, но и значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Благодаря проекту улучшится качество воды в реке Большой Унзас, а это главная водная артерия поселка», — отметил управляющий директор Евразруды Владимир Мельниченко.Завершить строительство и запустить первую очередь очистных сооружений в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года. Ввод в строй нового оборудования даст возможность значительно повысить степень очистки шахтных вод по твердым веществам и нефтепродуктам.Проект предполагает очищение шахтных вод путем отстаивания и очистки специальными реагентами. В настоящее время выполняются земельные работы по подготовке котлованов и коммуникаций для пруда-отстойника, также будут построены две насосные станции, реагентное отделение для механической и химической очистки, трансформаторная подстанция, внутренние и внешние сети трубопроводов, здание для обогрева персонала.Как отмечают представители ЕВРАЗа, рациональное использование водных ресурсов в процессе добычи и переработки угля, охрана окружающей среды и экологическая безопасность — ключевые приоритеты деятельности холдинга. Запуск нового оборудования позволит вывести природоохранную деятельность предприятия на новый уровень.