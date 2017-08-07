Новости дня
За I полугодие налоговые органы выявили в Свердловской области более 500 нарушений валютного законодательства
7 август 2017 (16:30)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. В I полугодии 2017 года Управление ФНС по Свердловской области провело 566 проверок резидентов по соблюдению валютного законодательства. Из них в ходе 525 ревизий выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
За нарушения валютного законодательства в отношении лиц составлено 714 протоколов (в 2,2 раза больше, чем за весь 2016 год). По результатам рассмотрения протоколов вынесено 625 постановлений о назначении административного наказания (в 2,5 раза больше, чем за весь 2016 год).
Сумма назначенных административных штрафов составила 6,5 млн руб. (в 2 раза больше, чем за весь 2016 год).
За нарушения валютного законодательства в отношении лиц составлено 714 протоколов (в 2,2 раза больше, чем за весь 2016 год). По результатам рассмотрения протоколов вынесено 625 постановлений о назначении административного наказания (в 2,5 раза больше, чем за весь 2016 год).
Сумма назначенных административных штрафов составила 6,5 млн руб. (в 2 раза больше, чем за весь 2016 год).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За I полугодие Россельхознадзор обнаружил 44 несанкционированные свалки на Среднем Урале
- Екатеринбургской таможней выявлено нарушений валютного законодательства почти на 2 млрд рублей
- Нарушения валютного законодательства в зоне действия Тюменской таможни составили более 70 млн рублей
- В Свердловской области зафиксирован резкий рост числа нарушений валютного законодательства
- В 2011 году налоговыми инспекциями Свердловской области выявлено 110 нарушений валютного законодательства
Loading...