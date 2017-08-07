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За I полугодие налоговые органы выявили в Свердловской области более 500 нарушений валютного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. В I полугодии 2017 года Управление ФНС по Свердловской области провело 566 проверок резидентов по соблюдению валютного законодательства. Из них в ходе 525 ревизий выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.



За нарушения валютного законодательства в отношении лиц составлено 714 протоколов (в 2,2 раза больше, чем за весь 2016 год). По результатам рассмотрения протоколов вынесено 625 постановлений о назначении административного наказания (в 2,5 раза больше, чем за весь 2016 год).



Сумма назначенных административных штрафов составила 6,5 млн руб. (в 2 раза больше, чем за весь 2016 год).

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