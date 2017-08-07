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Google: Интерес жителей УрФО к покупке недвижимости в I полугодии вырос на 35%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. Google провел исследование поисковых запросов пользователей Рунета, связанных с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В российском поиске Google увеличился интерес пользователей к жилищным комплексам — количество таких запросов в среднем по стране выросло на 32% в январе-июне 2017 года по сравнению с тем же периодом в 2016 году. В Уральском федеральном округе (УрФО) рост составил 35%.



В рамках исследования также была выявлена тенденция запросов, связанных с покупкой жилья разного размера. Так, среди жителей России самыми популярными остаются однокомнатные квартиры (54%), второе место разделили квартиры-студии и двухкомнатные квартиры (по 19% соответственно), а на третьем месте оказались трехкомнатные квартиры (6%).

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