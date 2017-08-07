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Официальный курс долл. США снизился на 26 коп., евро — на 84 коп.

7 август 2017 (15:48)

УрБК, Москва, 07.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 августа. Курс долл. США снизился на 26,76 коп., до 60,06 руб. Курс евро — на 84,65 коп., до 70,84 руб.

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