Новости дня
Официальный курс долл. США снизился на 26 коп., евро — на 84 коп.
7 август 2017 (15:48)
УрБК, Москва, 07.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 августа. Курс долл. США снизился на 26,76 коп., до 60,06 руб. Курс евро — на 84,65 коп., до 70,84 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США снизился на 15 коп., евро — на 27 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 9,24 коп., евро — на 1,23 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 8 коп., евро — на 6 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 28 коп., евро — на 69 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 63 коп., евро снизился на 24 коп.
Loading...