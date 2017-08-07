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УБРиР открыл доступ к торговле иностранными акциями
7 август 2017 (14:16)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл доступ к торговле иностранными акциями. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Теперь у клиентов инвестиционного центра УБРиР появилась уникальная возможность совершать сделки с ценными бумагами американских эмитентов, входящих в индекс S&P 500, среди которых — Facebook, Ford Motor Company, NIKE, Hewlett Packard, Harley-Davidson, The Walt Disney Company.
По словам руководителя дирекции финансовых рынков УБРиР Владимира Зотова, торговля американскими акциями организована в рамках российской юрисдикции — на базе Санкт-Петербургской биржи, при этом брокер и депозитарий также находятся в отечественном правовом поле и контролируются Центробанком.
«Система исключает необходимость перевода средств за рубеж. Минимальная сумма сделки ограничена только стоимостью приобретаемого пакета, а подключение к торгам осуществляется бесплатно», — говорит эксперт.
При работе с иностранными бумагами используются такие же торговые терминалы, тарифы и принципы совершения сделок, как и при торговле на российском рынке: это позволяет эффективно управлять рисками и открывает широкие возможности маржинального кредитования.
«Инвесторы могут составить диверсифицированный портфель, защищенный от девальвации и инфляции, вкладывая средства в акции компаний различных отраслей экономики США с учетом своих инвестиционных предпочтений и отношения к рискам», — добавил Владимир Зотов.
Теперь у клиентов инвестиционного центра УБРиР появилась уникальная возможность совершать сделки с ценными бумагами американских эмитентов, входящих в индекс S&P 500, среди которых — Facebook, Ford Motor Company, NIKE, Hewlett Packard, Harley-Davidson, The Walt Disney Company.
По словам руководителя дирекции финансовых рынков УБРиР Владимира Зотова, торговля американскими акциями организована в рамках российской юрисдикции — на базе Санкт-Петербургской биржи, при этом брокер и депозитарий также находятся в отечественном правовом поле и контролируются Центробанком.
«Система исключает необходимость перевода средств за рубеж. Минимальная сумма сделки ограничена только стоимостью приобретаемого пакета, а подключение к торгам осуществляется бесплатно», — говорит эксперт.
При работе с иностранными бумагами используются такие же торговые терминалы, тарифы и принципы совершения сделок, как и при торговле на российском рынке: это позволяет эффективно управлять рисками и открывает широкие возможности маржинального кредитования.
«Инвесторы могут составить диверсифицированный портфель, защищенный от девальвации и инфляции, вкладывая средства в акции компаний различных отраслей экономики США с учетом своих инвестиционных предпочтений и отношения к рискам», — добавил Владимир Зотов.
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