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Засудить застройщиков
7 август 2017 (13:51)
В последние годы срыв сроков строительства в Свердловской области приобрел массовый характер. В этой ситуации граждане, не получившие жилье вовремя, стали требовать неустойку, размер которой варьируется от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Суды, как правило, встают на сторону истцов. Однако размер компенсации зачастую сокращается в несколько раз. Несмотря на это, провинившиеся застройщики вынуждены тратить серьезные средства на то, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим дольщикам.
Недавно стало известно, что компанию «Брусника. Екатеринбург» обязали выплатить дольщикам более 500 тыс. руб. за просрочку сдачи квартиры. По данным Свердловского областного суда, супружеская пара из Екатеринбурга участвовала в долевом строительстве, купив недвижимость в новостройке на углу улиц Ломоносова — Новаторов (ЖК «Квартал Новаторов») — трехкомнатную квартиру за 4 млн 850 тыс. 400 руб.
Согласно заключенному договору между супругами и застройщиком, ключи от новой квартиры семейная пара должна была получить еще в I полугодии 2016 года, как раз тогда, когда строительство дома было бы полностью завершено. В сентябре 2016 года всех дольщиков предупредили, что срок сдачи дома переносится на II полугодие. В результате разрешение на ввод дома в эксплуатацию было получено только в апреле 2017 года.
В пресс-службе «Брусники» сообщили, что компания действует в соответствии с законодательством.
«Были скорректированы сроки ввода «Квартала Новаторов». Мы осознаем свою ответственность, поэтому проводили индивидуальные встречи с участниками долевого строительства, обсуждали условия дополнительных соглашений и выплачивали компенсации. Участники долевого строительства, с которыми не удалось достигнуть договоренности в досудебном порядке, обратились в суд. Мы исполняем свои обязательства перед всеми покупателями», — сообщил директор компании «Брусника» в Екатеринбурге Сергей Антонов.
Из этой ситуации можно сделать главный вывод, что ни один свердловский застройщик не застрахован от просрочки сдачи жилых комплексов. По данным Национального объединения застройщиков (НОЗА), компания «Брусника» входит в топ-10 крупнейших девелоперов России. За исключением Группы ЛСР, все остальные девелоперы, работающие на рынке Екатеринбурга, являются менее крупными компаниями.
Примечательно, что «Брусника» умудрилась сорвать сроки сдачи в уральской столице не только первой очереди ЖК «Квартал Новаторов», но и первой очереди ЖК «Суходольский квартал», а также жилого дома в микрорайоне «Солнечный». Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг» подробно писало об этой ситуации.
Сейчас все эти объекты введены в эксплуатацию. Однако появилась другая серьезная проблема — судебные претензии дольщиков. Ее масштаб может быть очень серьезным. По данным проектных деклараций, в трех екатеринбургских объектах «Брусники», где просрочены сроки сдачи в эксплуатацию, предусмотрено 1 тыс. 152 квартиры. Если предположить, что все они проданы, и каждому дольщику необходимо выплатить по 500 тыс. руб., то при грубом подсчете девелоперу придется заплатить 576 млн руб. Сумма достаточно внушительная. Этого вполне хватит для того, чтобы построить не самый крупный жилой дом в Екатеринбурге.
Отметим, что размер неустойки, которую девелопер по закону о долевом строительстве обязан выплатить, рассчитывается по следующей схеме: за каждый день просрочки 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день исполнения обязательства, помноженная на цену квартиры, указанную в договоре.
«Брусника» оказалась далеко не единственным застройщиком в Екатеринбурге, который не смог полностью выполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками. На фоне экономического кризиса число проблемных объектов в Свердловской области заметно выросло.
«В последнее время темпы строительства многих объектов в Екатеринбурге снизились. По отдельным компаниями действительно фиксируется задержка сроков ввода в эксплуатацию на один-два квартала. Сейчас это не редкость. Что касается судебных исков против застройщиков, то могу сказать, что такие случаи были и раньше. Просто сейчас стало гораздо больше объектов, которые строятся на основании 214-ФЗ. У дольщиков значительно больше возможностей для взыскания неустойки в случае просрочки. Раньше многие жилые комплексы возводили по схеме ЖСК, где процедура получения компенсации более сложная», — сообщил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
Учитывая, что многие свердловские застройщики допускают срыв ввода в эксплуатацию своих жилых комплексов, то им придется решать проблему пострадавших дольщиков. Им будет необходимо выплатить компенсацию в досудебном или судебном порядке. Основная сложность заключается в том, что из-за этого некоторые застройщики рискуют попасть в долговую яму. Им придется выплачивать деньги из средств, которые они предполагали потратить на иные цели (в том числе на достройку других домов). В результате число проблемных объектов у этого застройщика может вырасти.
Недавно стало известно, что компанию «Брусника. Екатеринбург» обязали выплатить дольщикам более 500 тыс. руб. за просрочку сдачи квартиры. По данным Свердловского областного суда, супружеская пара из Екатеринбурга участвовала в долевом строительстве, купив недвижимость в новостройке на углу улиц Ломоносова — Новаторов (ЖК «Квартал Новаторов») — трехкомнатную квартиру за 4 млн 850 тыс. 400 руб.
Согласно заключенному договору между супругами и застройщиком, ключи от новой квартиры семейная пара должна была получить еще в I полугодии 2016 года, как раз тогда, когда строительство дома было бы полностью завершено. В сентябре 2016 года всех дольщиков предупредили, что срок сдачи дома переносится на II полугодие. В результате разрешение на ввод дома в эксплуатацию было получено только в апреле 2017 года.
В пресс-службе «Брусники» сообщили, что компания действует в соответствии с законодательством.
«Были скорректированы сроки ввода «Квартала Новаторов». Мы осознаем свою ответственность, поэтому проводили индивидуальные встречи с участниками долевого строительства, обсуждали условия дополнительных соглашений и выплачивали компенсации. Участники долевого строительства, с которыми не удалось достигнуть договоренности в досудебном порядке, обратились в суд. Мы исполняем свои обязательства перед всеми покупателями», — сообщил директор компании «Брусника» в Екатеринбурге Сергей Антонов.
Из этой ситуации можно сделать главный вывод, что ни один свердловский застройщик не застрахован от просрочки сдачи жилых комплексов. По данным Национального объединения застройщиков (НОЗА), компания «Брусника» входит в топ-10 крупнейших девелоперов России. За исключением Группы ЛСР, все остальные девелоперы, работающие на рынке Екатеринбурга, являются менее крупными компаниями.
Примечательно, что «Брусника» умудрилась сорвать сроки сдачи в уральской столице не только первой очереди ЖК «Квартал Новаторов», но и первой очереди ЖК «Суходольский квартал», а также жилого дома в микрорайоне «Солнечный». Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг» подробно писало об этой ситуации.
Сейчас все эти объекты введены в эксплуатацию. Однако появилась другая серьезная проблема — судебные претензии дольщиков. Ее масштаб может быть очень серьезным. По данным проектных деклараций, в трех екатеринбургских объектах «Брусники», где просрочены сроки сдачи в эксплуатацию, предусмотрено 1 тыс. 152 квартиры. Если предположить, что все они проданы, и каждому дольщику необходимо выплатить по 500 тыс. руб., то при грубом подсчете девелоперу придется заплатить 576 млн руб. Сумма достаточно внушительная. Этого вполне хватит для того, чтобы построить не самый крупный жилой дом в Екатеринбурге.
Отметим, что размер неустойки, которую девелопер по закону о долевом строительстве обязан выплатить, рассчитывается по следующей схеме: за каждый день просрочки 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день исполнения обязательства, помноженная на цену квартиры, указанную в договоре.
«Брусника» оказалась далеко не единственным застройщиком в Екатеринбурге, который не смог полностью выполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками. На фоне экономического кризиса число проблемных объектов в Свердловской области заметно выросло.
«В последнее время темпы строительства многих объектов в Екатеринбурге снизились. По отдельным компаниями действительно фиксируется задержка сроков ввода в эксплуатацию на один-два квартала. Сейчас это не редкость. Что касается судебных исков против застройщиков, то могу сказать, что такие случаи были и раньше. Просто сейчас стало гораздо больше объектов, которые строятся на основании 214-ФЗ. У дольщиков значительно больше возможностей для взыскания неустойки в случае просрочки. Раньше многие жилые комплексы возводили по схеме ЖСК, где процедура получения компенсации более сложная», — сообщил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
Учитывая, что многие свердловские застройщики допускают срыв ввода в эксплуатацию своих жилых комплексов, то им придется решать проблему пострадавших дольщиков. Им будет необходимо выплатить компенсацию в досудебном или судебном порядке. Основная сложность заключается в том, что из-за этого некоторые застройщики рискуют попасть в долговую яму. Им придется выплачивать деньги из средств, которые они предполагали потратить на иные цели (в том числе на достройку других домов). В результате число проблемных объектов у этого застройщика может вырасти.
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