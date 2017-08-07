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РМК подвела итоги чемпионата УрФО по воркауту

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. В Екатеринбурге на базе воркаут-парка Русской медной компании прошел чемпионат Уральского федерального округа по воркауту. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Мероприятие собрало около 50 атлетов из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан. В соревнованиях за победу боролись как заслуженные спортсмены, так и любители в детской и взрослой возрастных категориях.



Программа первенства включала дисциплины «Силовой фристайл» и «Силовое троеборье». Во фристайле победил представитель Челябинска, чемпион мира 2013 года по воркауту Руслан Миначев. Второе место занял Никита Вяткин из Нижнего Тагила Свердловской области, «бронза» у Сергея Жилина из Коркино Челябинской области.



В силовом троеборье в младшей возрастной группе победил представитель Курганской области Наиль Нураев, вторым стал Андрей Черепанов из Свердловской области, третьим — вновь атлет из Курганской области Эдуард Мерзияпов. Среди любителей победу в троеборье одержал Эдуард Галлямов из г. Миасс Челябинской области, «серебро» у Ивана Лымаря (г. Екатеринбург), третье место завоевал Андрей Катаев из Миасса. В категории «Профессионалы» в силовом троеборье первое место занял чемпион Уральского федерального округа по силовому троеборью 2015 года Иван Мышкин из Екатеринбурга, второе — Тимур Титович из Миасса, третье Егор Фоминцев из Верхней Пышмы Свердловской области.



Также для зрителей и болельщиков были организованы конкурсы с призами от организаторов. Все желающие приобщиться к воркауту могли пройти мастер-класс от атлетов мирового уровня. Организаторами чемпионата выступили общественное движение «Workout Екатеринбург», РФСОО «Объединение силового спорта Воркаут Челябинской области» совместно с Русской медной компанией при поддержке администраций Екатеринбурга и Чкаловского района города.



«Воркаут парк в микрорайоне «Ботанический» по своему оснащению и качеству исполнения способен принимать турниры международного уровня. Чемпионат Уральского федерального округа стал первым соревнованием для этого объекта. Уверены, что здесь примут еще не одно первенство, а сам парк станет местом притяжения для всех желающих вести активный образ жизни», — директор управления социальной политики Русской медной компании Елена Тарасова.



В 2017 году РМК выступила с инициативой по установке 16 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. Воркаут-площадки позволяют заниматься спортом с нагрузкой собственным весом. Современные спортивные объекты, которые соответствуют международным требованиям, появились в Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайский и Челябинске. Шесть объектов будет построено в Екатеринбурге. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила порядка 40 млн руб.

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