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В Башкирии при пожаре погибли девять человек
7 август 2017 (13:22)
При пожаре в Башкирии погибли девять человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь МЧС России по республике Елена Мавлютова.
Пожар в одной из деревень Бирского района произошел ночью, сгорел частный дом.
На месте работают следователи Следственного комитета России, выясняются причины возгорания.
Пожар в одной из деревень Бирского района произошел ночью, сгорел частный дом.
На месте работают следователи Следственного комитета России, выясняются причины возгорания.
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