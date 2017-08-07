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В Башкирии при пожаре погибли девять человек

7 август 2017 (13:22)

При пожаре в Башкирии погибли девять человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь МЧС России по республике Елена Мавлютова.

Пожар в одной из деревень Бирского района произошел ночью, сгорел частный дом.

На месте работают следователи Следственного комитета России, выясняются причины возгорания.

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