Дайджест
В Приморье размыло железнодорожные пути
7 август 2017 (13:22)
На Дальневосточной железной дороге задержаны три поезда из-за размыва путей в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ДВЖД.
Из-за размыва, ставшего следствием сильнейших ливней, задержаны пассажирские поезда №6 сообщением Хабаровск — Владивосток, №352 сообщением Советская Гавань — Владивосток и №202 сообщением Хабаровск — Владивосток. Всего в поездах находятся 1247 человек.
Пригородные пассажирские поезда №6364 Уссурийск — Владивосток и №6361 Владивосток — Уссурийск возвращены в пункты отправления, все остальные электропоезда, следующие по данным направлениям, отменены.
Движение поездов приостановлено на перегонах Баневурово — Барановский, Раздольное — Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток и на перегоне Оленевод — Веневитино участка Барановский — Хасан.
Из-за размыва, ставшего следствием сильнейших ливней, задержаны пассажирские поезда №6 сообщением Хабаровск — Владивосток, №352 сообщением Советская Гавань — Владивосток и №202 сообщением Хабаровск — Владивосток. Всего в поездах находятся 1247 человек.
Пригородные пассажирские поезда №6364 Уссурийск — Владивосток и №6361 Владивосток — Уссурийск возвращены в пункты отправления, все остальные электропоезда, следующие по данным направлениям, отменены.
Движение поездов приостановлено на перегонах Баневурово — Барановский, Раздольное — Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток и на перегоне Оленевод — Веневитино участка Барановский — Хасан.
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