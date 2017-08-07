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В Приморье размыло железнодорожные пути

На Дальневосточной железной дороге задержаны три поезда из-за размыва путей в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ДВЖД.



Из-за размыва, ставшего следствием сильнейших ливней, задержаны пассажирские поезда №6 сообщением Хабаровск — Владивосток, №352 сообщением Советская Гавань — Владивосток и №202 сообщением Хабаровск — Владивосток. Всего в поездах находятся 1247 человек.



Пригородные пассажирские поезда №6364 Уссурийск — Владивосток и №6361 Владивосток — Уссурийск возвращены в пункты отправления, все остальные электропоезда, следующие по данным направлениям, отменены.



Движение поездов приостановлено на перегонах Баневурово — Барановский, Раздольное — Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток и на перегоне Оленевод — Веневитино участка Барановский — Хасан.

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