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В Подмосковье напали на американского журналиста

Полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на американского журналиста и его семью в Подмосковье. Об этом начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила «Интерфакс».



«4 августа в Щелковском районе, в поселке Монино в один из домов на улице Алксниса через открытое окно первого этажа проник неизвестный в маске и, угрожая 49-летней женщине и ее 31-летнему зятю ножом, похитил деньги и мобильные телефоны. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей», — сказала Петрова.



При этом она отметила, что в ходе нападения 31-летний мужчина получил травмы. По подозрению в преступлении полицейские задержали 51-летнего жителя Щелковского района Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

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