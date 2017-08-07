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Альфа-Банк может потерять часть средств бюджета

УрБК, Москва, 07.08.2017. Альфа-Банк может лишиться части средств федерального бюджета из-за изменений в законодательстве. Об этом сообщают «Ведомости».



Напомним, ранее правительство ужесточило условия для банков, желающих держать средства федерального бюджета — с августа этого года им нужно получать два рейтинга — агентств АКРА и «Эксперт РА» (RAEX). В результате этих изменений под удар попал Альфа-Банк, имеющий только один рейтинг.



Стоит отметить, что оба рейтинга, согласно условиям, должны быть на уровне не ниже «А-» (с июля требовался один рейтинг АКРА, но не ниже, чем «А-», а еще раньше — участие в программе докапитализации через ОФЗ). Кроме того, капитал банка должен быть не менее 250 млрд руб. Применение одновременно двух кредитных рейтингов послужит дополнительной гарантией надежности банков, в которых планируется размещение государственных средств.



Однако на госбанки и банки, находящиеся под прямым или косвенным контролем ЦБ, это не распространяется — государство готово доверить им средства бюджета и так.



Представитель Альфа-Банка говорит, что вопрос получения второго рейтинга банк сейчас рассматривает. В прошлом году доступ к средствам бюджета был одной из главных причин, почему банк обратился в АКРА за рейтингом.



Между тем, по мнению аналитика Fitch Александра Данилова, Альфа-Банк никогда не был в числе основных банков, привлекающих средства федерального бюджета, поэтому вряд ли он лишится важного источника фондирования в виде этих средств. По данным Счетной палаты, в I полугодии 2017 года в Альфа-Банке было размещено 263 млн долл. США бюджетных денег.

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