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Чистая прибыль ММК в I полугодии 2017 года выросла на 10,7%
7 август 2017 (12:28)
УрБК, Магнитогорск, 07.08.2017. Чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в I полугодии 2017 года составила 538 млн долл. США, что на 10,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится на сайте ММК.
Показатель EBITDA (скорректированный на результат от продажи пакета акций FMG в 2016 году) за отчетный период вырос на 29,2% (до 907 млн долл. США), выручка увеличилась на 37,8% (до 3,586 млрд долл. США).
Отметим, что ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. По итогам 2016 года компания увеличила производство стали на 2,5% (до 12,5 млн т).
Показатель EBITDA (скорректированный на результат от продажи пакета акций FMG в 2016 году) за отчетный период вырос на 29,2% (до 907 млн долл. США), выручка увеличилась на 37,8% (до 3,586 млрд долл. США).
Отметим, что ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. По итогам 2016 года компания увеличила производство стали на 2,5% (до 12,5 млн т).
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