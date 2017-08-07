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В Екатеринбурге пустует более 140 тыс. кв. метров офисных площадей
7 август 2017 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. По состоянию на середину 2017 года в Екатеринбурге пустует более 140 тыс. кв. м. Об этом говорится в исследовании Уральской палаты недвижимости (УПН).
«Аналитики УПН по итогам последнего исследования рынка офисной недвижимости ожидают, что уровень ставок (в целом по рынку) в краткосрочной перспективе стабилизируется. Демпинг, к которому вынуждены были прибегать многие собственники площадей в предыдущие периоды, уже не позволяет перераспределять арендаторов в свою пользу. Это подталкивает мелких операторов к реализации офисных площадей, которые перестали приносить прибыль, а иногда и генерируют убытки», — говорится в исследовании.
В ближайший год-два рынок будет находится в поиске новых вариантов наполнения свободных площадей, качественное расслоение усилится. Это увеличит шансы компаний получить более эффективный или дешевый офис, в зависимости от их приоритетов.
«Аналитики УПН по итогам последнего исследования рынка офисной недвижимости ожидают, что уровень ставок (в целом по рынку) в краткосрочной перспективе стабилизируется. Демпинг, к которому вынуждены были прибегать многие собственники площадей в предыдущие периоды, уже не позволяет перераспределять арендаторов в свою пользу. Это подталкивает мелких операторов к реализации офисных площадей, которые перестали приносить прибыль, а иногда и генерируют убытки», — говорится в исследовании.
В ближайший год-два рынок будет находится в поиске новых вариантов наполнения свободных площадей, качественное расслоение усилится. Это увеличит шансы компаний получить более эффективный или дешевый офис, в зависимости от их приоритетов.
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