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В Екатеринбурге суд оправдал экс-владельца завода АМУР Павла Чернавина

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. Ленинский районный суд Екатеринбург вынес оправдательный приговор основателю завода «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) Павлу Чернавину, который обвинялся в мошенничестве. Об этом УрБК сообщили представители суда.



Органами предварительного следствия он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 1 статьи 176 УК РФ «Незаконное получение кредита».



В ходе разбирательств следственными органами было установлено, что в период с марта 2007 по февраль 2009 года руководитель ЗАО «Автомобили и моторы Урала» П. Чернавин организовал эмиссию простых векселей юридического лица на общую сумму свыше 1 млрд 259 млн руб. При этом надлежащих правовых оснований к выпуску ценных бумаг у него не имелось, обязательства по внесению денежных средств либо передаче имущества в собственность общества им не исполнены.



В результате неправомерных действий бывшего руководителя завода причинен существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций, что впоследствии повлекло невозможность обществом исполнить требования кредиторов в полном объеме. Гособвинение требовало приговорить П. Чернавина к 7 годам лишения свободы.



В ноябре 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом экс-владельца завода «Автомобили и моторы Урала» П. Чернавина. В отношении должника была введена процедура конкурсного производства. Иск о банкротстве промышленника подал ВТБ, размер требований которого превышает 909 млн руб.



Отметим, что АМУР расположен в Новоуральске. Завод специализировался на сборке грузовых автомобилей ЗИЛ, Tata и Geely. Летом 2010 года предприятие было признано банкротом.

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