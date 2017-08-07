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В России 54% пенсионеров не хватает денег на покупку продуктов и одежды

УрБК, Москва, 07.08.2017. Более половины (54%) российских пенсионеров испытывают трудности при покупке еды и одежды. Таким образом, их можно отнести к категории субъективно бедных, следует из исследования исследование Высшей школы экономики и РАН «Российские пенсионеры в условиях кризиса».



Еще 12% людей пожилого возраста крайне бедны — денег им не хватает даже на еду.



Согласно исследованию, в последние годы в России сокращается доля пенсионеров, которые отмечают улучшение материального положения (2013 год — 17,2%, 2014 год — 15,5%, 2015 год — 11,2%), и при этом растет доля лиц, почувствовавших ухудшение (2013 год — 15,2%, 2014 год — 22,5%, 2015 год — 30,8%).



Ученые отмечают падение величины реальной пенсии в России. Ни во времена дефолта 1998 года, ни в кризис 2008-2009 года такой тенденции не было. С 1 февраля 2016 года страховые пенсии проиндексировали только лишь на 4%. После такого повышения выплаты в пересчете на основные продукты питания продолжали оставаться ниже, чем в советское время. В то же время, по данным Росстата, потребительская инфляция в январе 2016 года составила 9,8% по отношению к январю 2015 года.



Несмотря на то, что, по данным Росстата, за первую половину 2017 года пенсии в РФ выросли в реальном выражении на 5,9% по сравнению с тем же периодом 2016 года, во многом такую динамику выплат обеспечила разовая доплата к пенсиям в 5 тыс. руб. в январе. При этом уже в феврале, марте и апреле величина реальных пенсий была соответственно на 0,6%, 0,3% и 0,1% ниже, чем в 2016 году.



По данным исследования, после ухода на пенсию продолжают работать 25% женщин и 19% мужчин. При этом имеют такую возможность лишь половина желающих продолжать трудовую деятельность пенсионеров. Наибольшую долю среди работающих пожилых людей составляют те, кто вышел на пенсию не более 5 лет назад.



Помимо работы пенсионеры используют и другие способы адаптации к кризису. Около 5% выращивают на продажу овощи, цветы, ягоды, еще 2,4% разводят с той же целью птицу, рыбу и другую живность.1,5% оказывают различные услуги (ремонт техники, частный извоз, ремонт в квартирах), 0,5% сдают внаем недвижимость. При этом по сравнению с 2000 годом такого рода активность среди российских пенсионеров снизилась почти вдвое.



Основной сферой для экономии у российских пенсионеров остается сокращение потребления базовых продуктов питания или же замена их дешевыми аналогами, отмечают авторы доклада. Например, вместо мяса, овощей и рыбы пожилые люди покупают самые дешевые крупы и макаронные изделия. В результате рацион большинства семей пенсионеров все меньше и меньше соответствует нормам, рекомендованным Минздравом.

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