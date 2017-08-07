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Благотворительный фонд ММК направил на реализацию программы «Забота» более 190 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. Благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — Магнитогорский металлургический комбинат) выделил на реализацию программы «Забота» свыше 197 млн руб. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Эта комплексная программа охватывает более 30 тыс. пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных категорий граждан — бывших работников промышленных предприятий, учреждений бюджетной сферы города и близлежащих сельских районов.



«Программа «Забота» направлена на повышение уровня и качества жизни людей старшего поколения и включает в себя несколько программ. В рамках одной из них — «Старшее поколение» — более 14 тыс. неработающих пенсионеров комбината, других промышленных предприятий и учреждений дополнительно к своей государственной пенсии ежемесячно получают материальную помощь. Дополнительную социальную поддержку в виде ежеквартальной материальной помощи получают около 3 тысяч пенсионеров бюджетной сферы города — образования, здравоохранения, культуры и спорта. Неработающие пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные категории граждан (120 человек в день) получают бесплатные обеды в столовой «Ветеран». Благодаря деятельности общественников, организовано поздравление ветеранов-юбиляров с вручением подарков», — говорится в сообщении.



Цель программы «Сохрани свое здоровье» — оказание материальной помощи, предоставление социальных и медицинских услуг для профилактики и улучшение состояния здоровья людей пожилого возраста. При фонде действует медицинская комиссия, к работе в которой привлечены ведущие специалисты здравоохранения города. Они рассматривают заявления на оказание материальной помощи на обследование, приобретение медикаментов, проведение высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов, установке кардиостимуляторов и др. Инвалидов и ветеранов обеспечивают средствами реабилитации — инвалидными креслами, слуховыми аппаратами. Пенсионеры получают материальную помощь на компенсацию затрат по протезированию и лечению зубов в стоматологических центрах и учреждениях города.



Программой «Активное долголетие» предусмотрено лечение и отдых неработающих пенсионеров и инвалидов в курортных зонах Урала, Башкирии и Северного Кавказа: профилактории «Южный», санатории «Юбилейный», «Ассы», «Металлург» (г. Ессентуки), доме отдыха «Березки», оздоровительном комплексе «Уральские Зори». Пожилые люди проходят курсы лечения в гериатрическом центре, в центре медико-социальной защиты фонда.



«Важное место в комплексной благотворительной программе «Забота» занимает проведение совместно с советами ветеранов ПАО «ММК» и других учреждений-благотворителей вечеров отдыха, мероприятий, посвященных различным праздникам (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы), с вручением подарков. Это помогает восполнять дефицит общения, делает досуг пожилых людей более насыщенным. Пенсионеры, ограниченные в движении, получают подарки на дому. Ко Дню Победы участникам и ветеранам Великой Отечественной войны на лицевые счета была переведена материальная помощь, около 900 тружеников тыла, в том числе 50 участников ВОВ получили продуктовые наборы», — сообщили на ММК.



Всего на реализацию программы «Забота» за 6 месяцев 2017 года израсходовано 197,1 млн руб.

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