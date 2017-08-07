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«МРСК Урала» оштрафовали на 600 тыс. рублей за затягивание процедуры технологического присоединения
7 август 2017 (10:31)
УрБК, Челябинск, 07.08.2017. Арбитражный суд оставил в силе решение Челябинского Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) о наложении штрафа на компанию МРСК Урала» в размере 600 тыс. руб. за затягивание процедуры технологического присоединения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.
В 2016 году ООО «ЮСК» обратилось к ОАО «МРСК Урала» за техприсоединением энергопринимающего устройства, расположенного в Еманжелинском районе. Однако сетевая организация после получения всех необходимых документов в установленный срок не направила в адрес ООО «ЮСК» проект договора в двух экземплярах и технические условия.
«В результате компании пришлось обратиться в Челябинское УФАС России, которое установило в действиях ОАО «МРСК Урала» нарушение правил присоединения.
Согласно пункту 15 правил присоединения, в адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных в первом и втором абзаце указанного пункта, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2-х экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки», — говорится в сообщении.
В связи с тем, что за год, предшествующий нарушению, ОАО «МРСК Урала» уже привлекалось к административной ответственности по данной статье, штраф составил 600 тыс. руб.
В 2016 году ООО «ЮСК» обратилось к ОАО «МРСК Урала» за техприсоединением энергопринимающего устройства, расположенного в Еманжелинском районе. Однако сетевая организация после получения всех необходимых документов в установленный срок не направила в адрес ООО «ЮСК» проект договора в двух экземплярах и технические условия.
«В результате компании пришлось обратиться в Челябинское УФАС России, которое установило в действиях ОАО «МРСК Урала» нарушение правил присоединения.
Согласно пункту 15 правил присоединения, в адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных в первом и втором абзаце указанного пункта, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2-х экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки», — говорится в сообщении.
В связи с тем, что за год, предшествующий нарушению, ОАО «МРСК Урала» уже привлекалось к административной ответственности по данной статье, штраф составил 600 тыс. руб.
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