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С начала года Роспотребнадзор снял с производства 64 тонны молока и молочной продукции

УрБК, Москва, 07.08.2017. За I полугодие 2017 года по результатам проведенных надзорных мероприятий учреждениями Роспотребнадзора РФ вынесены постановления о снятии с реализации более 64 т молока и молочных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



За данный период было исследовано более 160 тыс. проб молочной продукции.



Доля проб молока и молочных продуктов, не отвечающих по содержанию химических контаминантов, в последние годы остается стабильно низкой — менее 1%. По микробиологическим показателям отмечалось снижение удельного веса молока и молочных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям — за I полугодие 2017 данный показатель составил 4,5%.



По физико-химическим показателям, определяющим качество продукции, исследовано около 38 тыс. проб молока и молочной продукции, из них не соответствовали нормативным требованиям 6,6% проб, по показателям фальсификации – 3,8%.



В I полугодии 2017 года поступило 811 уведомлений об обнаружении в обороте фальсифицированной молочной продукции в 71 субъекте РФ, из которых более половины находок приходится на сливочное масло, далее следуют сыры, молоко питьевое. Вся продукция изъята из оборота.



При этом четверть от общего количества выявленной фальсифицированной молочной продукции была обнаружена в образовательных и медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания.



По всем фактам обнаружения в обороте фальсифицированной продукции проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении производителей и продавцов. По результатам проверок было снято с реализации более 21 т фальсифицированной молочной продукции, наложено штрафов на общую сумму более 30 млн руб., в суды направлено 22 административных дела, в правоохранительные органы — 84 дела, в органы по сертификации — 60 материалов об отзыве декларации о соответствии, по представлению территориальных органов Роспотребнадзора судами приостановлена деятельность ряда предприятий.

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