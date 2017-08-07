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ФОМ: 65% россиян признают наличие экономического кризиса в России

УрБК, Москва, 07.08.2017. По результатам исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 65% россиян считают, что сейчас в России экономический кризис. В августе прошлого года респондентов с таким мнением было 75%. Не видят кризиса в современной экономике России 24% опрошенных в сравнении с 14% год назад, сообщает «Коммерсантъ».



В рамках исследования россиян попросили уточнить, в чем, на их взгляд, проявляется кризис. 29% указали на инфляцию, рост цен, тарифов, 26% отметили снижение уровня жизни людей, их доходов, задержки, уменьшение выплат, 12% заявили о безработице, а 5% выделили слабое развитие промышленности, сельского хозяйства, спад экономики в целом. 18% признающих кризис считают, что через год он в России будет сильнее, чем сейчас, 8% — что слабее, 2% полагают, что он совсем закончится. 28% респондентов думают, что ничего не изменится.



Опрос был проведен 29-30 июля среди 1 тыс. 500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.



В конце июля были опубликованы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые показали, что потребительские настроения россиян улучшились по сравнению с 2016 годом. 57% против 62% респондентов считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок. Приемлемым для больших трат нынешнее время сочли 29% против 23% опрошенных. При этом, согласно июньскому исследованию ВЦИОМа, 39% опрошенных россиян отнесли себя к категории бедных.

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