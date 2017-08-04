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Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ снизилась до 11,11%

УрБК, Москва, 04.08.2017. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в России в июне 2017 года составила 11,11%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



Таким образом, ставка вновь опустилась до минимального значения за всю историю наблюдений.



В I полугодии 2017 года банки выдали 423,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 773 млрд руб., из них в июне текущего года — 84,9 тыс. кредитов на сумму 157,6 млрд руб. На фоне продолжающегося снижения процентных ставок объем предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9,1%.



В целом портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% и на 1 июля 2017 года составил 4 млрд 671 млн руб. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне — 1,5% (71,6 млрд руб.).

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