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В Свердловской области вновь активизировались мошенники-имитаторы Роспотребнадзора
4 август 2017 (17:52)
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. В Свердловской области зафиксированы случаи, когда организации-имитаторы Роспотребнадзора выманивают деньги у предпринимателей взамен на обещание освободить от проверок. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Так, в Алапаевске и Артемовском в адрес предприятий сферы бытового обслуживания и общественного питания, магазинов стали поступать предложения от представителей Свердловской региональной общественной организации «Служба защиты прав потребителей» приобрести за 3 тыс. руб. комплект нормативно-правовой литературы. В случае согласия общественники обещали освободить юридическое лицо от надзорных мероприятий.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в очередной раз напоминает, что надзорный орган не связан с коммерческой деятельностью, не осуществляет сбор средств на какие бы то ни было нужды, а надзорные мероприятия проводит в строгом соответствии с федеральным законодательством», — отмечают в пресс-службе.
Информацию по поступившим от предпринимателей обращениям сотрудники надзорного органа перенаправили в прокуратуру.
Так, в Алапаевске и Артемовском в адрес предприятий сферы бытового обслуживания и общественного питания, магазинов стали поступать предложения от представителей Свердловской региональной общественной организации «Служба защиты прав потребителей» приобрести за 3 тыс. руб. комплект нормативно-правовой литературы. В случае согласия общественники обещали освободить юридическое лицо от надзорных мероприятий.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в очередной раз напоминает, что надзорный орган не связан с коммерческой деятельностью, не осуществляет сбор средств на какие бы то ни было нужды, а надзорные мероприятия проводит в строгом соответствии с федеральным законодательством», — отмечают в пресс-службе.
Информацию по поступившим от предпринимателей обращениям сотрудники надзорного органа перенаправили в прокуратуру.
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