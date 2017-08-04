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Вблизи Королевства Тонга произошло землетрясение

4 август 2017 (17:13)

В акватории Тихого океана близ Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 228 км к северо-востоку от столицы Королевства Тонга — Нукуалофа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

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