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Вблизи Королевства Тонга произошло землетрясение

В акватории Тихого океана близ Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает «Интерфакс».



Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 228 км к северо-востоку от столицы Королевства Тонга — Нукуалофа.



По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

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