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Вблизи Королевства Тонга произошло землетрясение
4 август 2017 (17:13)
В акватории Тихого океана близ Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 228 км к северо-востоку от столицы Королевства Тонга — Нукуалофа.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 228 км к северо-востоку от столицы Королевства Тонга — Нукуалофа.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».
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