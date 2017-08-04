Дайджест

Мадуро раскритиковал президента Мексики

4 август 2017 (17:12)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал мексиканского президента Энрике Пенью Ньето трусом и служащим, «изнасилованным» президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает El Nacional.

«Пенья Ньето, послушай меня из Венесуэлы: как стыдно, что ты даешь с тобой так обращаться. Я вижу Пенью Ньето как служащего, с которым плохо обращается его шеф, обесчещенного и изнасилованного Трампом», — заявил Мадуро.

Также президент Венесуэлы считает, что Трамп отдает Ньето публичные приказы в части оплаты строительства стены на границе двух стран.

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