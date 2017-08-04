Дайджест
Мадуро раскритиковал президента Мексики
4 август 2017 (17:12)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал мексиканского президента Энрике Пенью Ньето трусом и служащим, «изнасилованным» президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает El Nacional.
«Пенья Ньето, послушай меня из Венесуэлы: как стыдно, что ты даешь с тобой так обращаться. Я вижу Пенью Ньето как служащего, с которым плохо обращается его шеф, обесчещенного и изнасилованного Трампом», — заявил Мадуро.
Также президент Венесуэлы считает, что Трамп отдает Ньето публичные приказы в части оплаты строительства стены на границе двух стран.
«Пенья Ньето, послушай меня из Венесуэлы: как стыдно, что ты даешь с тобой так обращаться. Я вижу Пенью Ньето как служащего, с которым плохо обращается его шеф, обесчещенного и изнасилованного Трампом», — заявил Мадуро.
Также президент Венесуэлы считает, что Трамп отдает Ньето публичные приказы в части оплаты строительства стены на границе двух стран.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Мадуро призвал США прекратить агрессию
- Президент Мексики раскритиковал указ Трампа
- Мадуро назвал Путина лидером новой исторической эпохи
- Президент Венесуэлы решил выслать из страны трех дипломатов США
- Ставленник Чавеса победил на президентских выборах в Венесуэле
Loading...