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В красноярском кафе взорвался газ

В результате взрыва бытового газа в кафе в центре Красноярска пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по региону.



Отмечается, что сообщение о взрыве газа в кафе «Калифорния» поступило около 09.00 по местному времени (05.00 мск).При взрыве пострадали два человека, которые были госпитализированы.



В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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