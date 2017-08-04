Дайджест
В красноярском кафе взорвался газ
4 август 2017 (17:12)
В результате взрыва бытового газа в кафе в центре Красноярска пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по региону.
Отмечается, что сообщение о взрыве газа в кафе «Калифорния» поступило около 09.00 по местному времени (05.00 мск).При взрыве пострадали два человека, которые были госпитализированы.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Отмечается, что сообщение о взрыве газа в кафе «Калифорния» поступило около 09.00 по местному времени (05.00 мск).При взрыве пострадали два человека, которые были госпитализированы.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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