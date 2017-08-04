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Саркози может стать фигурантом дела о проведении ЧМ-2022

Бывший президент Франции Николя Саркози может фигурантом дела о победе заявки Катара на проведение чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на близкие к расследованию источники.



Как отмечает издание, следователи изучают вопрос о получении экс-главой Франции средств от сделок, обсуждаемых во время подачи заявки на проведение мундиаля 2022 года. Одной из таких сделок могла быть продажа Катару клуба «ПСЖ».



Также следователи разбирают приобретение инвестиционной компанией Qatari Diar одной из французских фирм, которая занимается переработкой мусора.

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