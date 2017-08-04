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За прошедшую неделю денежная база России уменьшилась на 140,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 04.08.2017. Объем денежной базы в узком определении в России на 28 июля составил 9226,7 млрд руб., что на 1,5% (на 140,6 млрд руб.) меньше показателя 21 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России.



За неделю, завершившуюся 21 июля, объем денежной базы страны, напротив, вырос на 0,57% (на 52,8 млрд руб.) — до 9367,3 млрд руб.



«Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Центробанком наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ», — говорится в сообщении регулятора.

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