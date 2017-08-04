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Каменского предпринимателя будут судить за гибель двух клиентов в сауне

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. В Каменске-Уральском 34-летнего индивидуального предпринимателя будут судить за гибель двух клиентов в сауне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».



По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал сауну в нежилом помещении по ул. Белинского в Каменске-Уральском, в которой допустил эксплуатацию электрооборудования и электропроводки в помещении парильной с нарушениями требований пожарной безопасности.



«Так, 4 декабря 2016 года при оказании услуг потребителям — двум жителям города, 1984 г.р. и 1975 г.р., в парильной сауны произошло возгорание. В результате пожара на месте происшествия от острого отравления угарным газом скончалась 32-летняя женщина. 41-летний мужчина получил множественные термические ожоги тела и дыхательных путей, от которых скончался 7 декабря 2016 года в ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Каменск-Уральский», — говорится в сообщении.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

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