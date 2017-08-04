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Число обманутых дольщиков в России выросло до 46 тыс. человек

4 август 2017 (16:25)

УрБК, Москва, 04.08.2017. Количество обманутых дольщиков в России достигло 46 тыс. человек. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, передает РИА «Новости».

По его словам, все эти люди внесены в федеральные и региональные реестры. Всего от долевого строительства пострадали жители 69 регионов РФ, хотя подавляющее число дольщиков проживает в 10 субъектах федерации.

Отметим, что в начале 2018 года в России заработает информационная система, в которой будут содержаться сведения обо всех объектах долевого строительства, не введенные в эксплуатацию. Созданием системы займется министерство строительства и ЖКХ.

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