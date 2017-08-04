Новости дня
Число обманутых дольщиков в России выросло до 46 тыс. человек
4 август 2017 (16:25)
УрБК, Москва, 04.08.2017. Количество обманутых дольщиков в России достигло 46 тыс. человек. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, передает РИА «Новости».
По его словам, все эти люди внесены в федеральные и региональные реестры. Всего от долевого строительства пострадали жители 69 регионов РФ, хотя подавляющее число дольщиков проживает в 10 субъектах федерации.
Отметим, что в начале 2018 года в России заработает информационная система, в которой будут содержаться сведения обо всех объектах долевого строительства, не введенные в эксплуатацию. Созданием системы займется министерство строительства и ЖКХ.
По его словам, все эти люди внесены в федеральные и региональные реестры. Всего от долевого строительства пострадали жители 69 регионов РФ, хотя подавляющее число дольщиков проживает в 10 субъектах федерации.
Отметим, что в начале 2018 года в России заработает информационная система, в которой будут содержаться сведения обо всех объектах долевого строительства, не введенные в эксплуатацию. Созданием системы займется министерство строительства и ЖКХ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- МВД: В России на сегодняшний день около 75 тыс. обманутых дольщиков
- Губернатор Свердловской области примет участие во всероссийском съезде по проблемам обманутых дольщиков
- В 2011 году количество обманутых дольщиков в РФ сократилось почти на 9 тыс. человек
- Министерство регионального развития РФ: Более 74 тысяч россиян относятся к категории обманутых дольщиков
- Правительство РФ планирует решить проблему обманутых дольщиков к середине 2012 года
Loading...