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По итогам июня 2017 года продажи подержанных автомобилей выросли на 2%
4 август 2017 (15:37)
УрБК, Москва. 04.08.2017. На 2% в июне 2017 года выросли продажи на рынке легковых автомобилей с пробегом. Об этом сообщает «Автостат Инфо».
В июне в России было продано 454 547 подержанных автомобилей, а годом ранее — 446 043 шт.
За I полугодие вторичный авторынок увеличился на 1,45% к результату продаж за аналогичный период прошлого года, то есть с 2,452 млн до 2,488 млн ед.
В июне этого года в статусе лидера перепродаж среди б/у легковушек в России по-прежнему была модель Lada 2114 — 13 514 ед. авто (-0,5%). Второе место у Lada 2107 (13 029 ед., -1,6%), а третье у Lada 2109 (11 692 ед., -10,1%). В топ-5 моделей рынка легковых авто с пробегом в РФ по результатам июня входят Ford Focus (11 436 шт., +0,7%) и Lada 2110 (10 468 ед., -0,9%).
Лидирующая пятерка продаж на рынке б/у автомобилей в точности повторяет июньский топ-5. Lada 2114 лидирует с результатом 74 563 проданных ед. (-1,1%). За ней расположились Lada 2107 (68 826 ед., -4,9%) и LADA 2109 (-11,6%). Последними в топ-5 за I полугодие финишируют Ford Focus (62 182 ед., +3,4%) и Lada 2110 (57 557 авто, -4,1%).
В июне в России было продано 454 547 подержанных автомобилей, а годом ранее — 446 043 шт.
За I полугодие вторичный авторынок увеличился на 1,45% к результату продаж за аналогичный период прошлого года, то есть с 2,452 млн до 2,488 млн ед.
В июне этого года в статусе лидера перепродаж среди б/у легковушек в России по-прежнему была модель Lada 2114 — 13 514 ед. авто (-0,5%). Второе место у Lada 2107 (13 029 ед., -1,6%), а третье у Lada 2109 (11 692 ед., -10,1%). В топ-5 моделей рынка легковых авто с пробегом в РФ по результатам июня входят Ford Focus (11 436 шт., +0,7%) и Lada 2110 (10 468 ед., -0,9%).
Лидирующая пятерка продаж на рынке б/у автомобилей в точности повторяет июньский топ-5. Lada 2114 лидирует с результатом 74 563 проданных ед. (-1,1%). За ней расположились Lada 2107 (68 826 ед., -4,9%) и LADA 2109 (-11,6%). Последними в топ-5 за I полугодие финишируют Ford Focus (62 182 ед., +3,4%) и Lada 2110 (57 557 авто, -4,1%).
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