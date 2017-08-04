Новости дня

По итогам июня 2017 года продажи подержанных автомобилей выросли на 2%

УрБК, Москва. 04.08.2017. На 2% в июне 2017 года выросли продажи на рынке легковых автомобилей с пробегом. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В июне в России было продано 454 547 подержанных автомобилей, а годом ранее — 446 043 шт.



За I полугодие вторичный авторынок увеличился на 1,45% к результату продаж за аналогичный период прошлого года, то есть с 2,452 млн до 2,488 млн ед.

В июне этого года в статусе лидера перепродаж среди б/у легковушек в России по-прежнему была модель Lada 2114 — 13 514 ед. авто (-0,5%). Второе место у Lada 2107 (13 029 ед., -1,6%), а третье у Lada 2109 (11 692 ед., -10,1%). В топ-5 моделей рынка легковых авто с пробегом в РФ по результатам июня входят Ford Focus (11 436 шт., +0,7%) и Lada 2110 (10 468 ед., -0,9%).



Лидирующая пятерка продаж на рынке б/у автомобилей в точности повторяет июньский топ-5. Lada 2114 лидирует с результатом 74 563 проданных ед. (-1,1%). За ней расположились Lada 2107 (68 826 ед., -4,9%) и LADA 2109 (-11,6%). Последними в топ-5 за I полугодие финишируют Ford Focus (62 182 ед., +3,4%) и Lada 2110 (57 557 авто, -4,1%).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: