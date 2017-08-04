В шаге от потери лицензии

Уральский банковский рынок в скором времени может потерять еще одного игрока — вечером 3 августа 2017 года банк «Резерв» приостановил проведение платежей юридических лиц. В самой организации пояснили, что ограничения наложены Банком России, и когда работа будет восстановлена, неизвестно. Однако сейчас большинство аналитиков уверены в том, что запрет регулятора является предпосылкой к скорому отзыву лицензии.Банк «Резерв» является одним из старейших кредитных учреждений на Урале. Он был основан на паевых началах в 1993 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью и назывался «Южно-Уральский банк социального развития «Резерв». В 2009 году глава холдинга AVS-Group Валерий Савельев продал компанию бизнесмену из Екатеринбурга Александру Иванову, и в том же году банк получил свое действующее наименование — АО «Банк социального развития «Резерв». Офисы компании на данный момент функционируют в Екатеринбурге, Челябинске и Москве.В июне этого года кредитная организация была продана московским инвесторам. Одним из акционеров стал Андрей Андреев, который выступает совладельцем и гендиректором ООО «Научно-производственная фирма «Энергия-сервис». Компания выпускает кухонные процессоры и пылесосы по лицензии фирмы Sanyo и Candy, бытовые фильтры для очистки воды «Барьер» и сетевые фильтры Pilot.Тогда участники сделки уточняли, что перепродажа была необходима для наращивания капитала, что даст возможность получить универсальную лицензию. Напомним, данный вид лицензии позволяет банку проводить полный спектр финансовых операций, однако для получения ее необходимо, чтобы банк обладал уставным капиталом не менее 1 млрд руб.«С учетом произошедших изменений в сфере банковского регулирования акционерами банка «Резерв» было принято решение о наращивании собственных средств (капитала) путем привлечения нового инвестора», — говорится в официальном сообщении банка.Стоит отметить, что до проведения сделки банк «Резерв» демонстрировал устойчивое финансовое положение. Согласно бухгалтерской отчетности организации за I квартал 2017 года, финансовые активы компании выросли на 78,65 млн руб., чистый доход вышел из отрицательного показателя и достиг 25,057 млн руб., убыток составил 9,209 млн руб., сократившись на 55,1 млн руб. Нетто-активы банка с начала года незначительно сократились в объеме (-2,2%, или 50,2 млн руб.), составив на начало апреля 2017 года 2,2 млрд руб. Капитал банка за первые три месяца года сократился на 1,9%, составив 497,9 млн руб. (на январь 2017 года — 507,5 млн руб.).Однако на деле благородная цель перепродажи банка «Резерв» обернулась против него. Как отмечают наблюдатели, с момента завершения сделки у компании резко сократился объем высоколиквидных активов. По некоторым данным, лишь за последний месяц этот актив снизился с 1 млрд до 123 млн руб., а их доля в активах — с 44,6% до 5,7%.Аналитики портала «Банки.ру» также указывают, что высоколиквидные средства банка в основном сформированы остатками в кассе, причем их доля в высоколиквидных активах осталась неизменной: около 70% высоколиквидных остатков представлены остатками в кассе. Отмечается, что динамика оборотов по кассе в II квартале этого года превышала обороты по корреспондентскому счету в Центробанке и сопоставима по объему с валютой баланса.«За последний квартал обороты по кассе варьировались на уровне 2-3 млрд руб., в то время как обороты по корсчету в ЦБ РФ составляли 0,9-1,5 млрд руб.», — сказал один из аналитиков портала.По мнению наблюдателей, это и привело к тому, что регулятор организовал проверку касс в банке «Резерв», в результате чего клиенты не могли получить свои деньги.«Операции по платежам юрлиц на данный момент не проводятся. Те операции, которые были заявлены до вчерашнего вечера, внесены в реестр, но мы не можем сказать, когда сможем их провести», — рассказала одна из сотрудниц банка, расположенного в Екатеринбурге.Отвечая на вопрос о причинах приостановки, работница организации пояснила, что данное решение является предписанием Центрального банка России.На данный момент часть аналитиков полагает, что банк «Резерв» не может проводить операции, потому что регулятор уже отключил его от системы электронных платежей. На этот шаг Банк России обычно идет перед тем как отозвать лицензию у компании.«У Центробанка есть несколько предупредительных шагов, прежде чем он принимает решение отозвать лицензию у банка. Сюда относятся, в частности, ограничения по привлечению вкладов и приостановка платежей», — считает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.По его мнению, предпосылок к тому, что у мелкого банка рано или поздно начнутся проблемы, достаточно много, особенно в нынешних экономических условиях. Банку невозможно выживать при сокращении маржи, сокращении разницы между привлечением средств и их размещением. Все усложняется еще тем, что банк не кредитует высокорискованных клиентов, а как только компания начинает кредитовать эту категорию лиц, у нее возникают проблемы с резервами.«После подобных формулировок (приостановка платежей юрлиц, — прим. ред.) банки долго не живут», — сказал Г. Вахитов.За время финансового кризиса с 2014 года Свердловская область лишилась нескольких крупных игроков, таких как банк «Драгоценности Урала», ВЕФК — Урал, банк «Монетный дом», Уралфинпромбанк, «Свердловский губернский банк», УИК-банк, Инбанк, Сберинвестбанк и Банк24.ру. Ситуация, которая на данный момент разворачивается вокруг кредитной организации «Резерв», сейчас дает все основания предполагать, что скоро региональный банковский рынок потеряет еще одного участника.УрБК будет следить за развитием событий.