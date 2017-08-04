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ЦБ: В I квартале за нарушения из реестра было исключено почти 200 МФО

УрБК, Москва, 04.08.2017. Количество участников государственного реестра микрофинансовых организаций за первые три месяца 2017 года сократилось до 2 462 шт. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России.



В связи с неоднократными нарушениями законодательства из реестра были исключены сведения о 184 МФО, еще 78 организаций покинули рынок добровольно, оставшиеся были исключены в связи с ликвидацией.



При этом количество новых участников, пришедших на рынок в I квартале 2017 года, составило 140.



«Второй этап очистки государственного реестра МФО, начавшийся в 2017 году, будет нацелен на дальнейшее исключение из него организаций, не соблюдающих установленные требования законодательства, в том числе нарушающих права потребителей финансовых услуг, не выполняющих требования к финансовой устойчивости и надежности (в том числе не формирующих резервы на возможные потери по займам в размере 100% к концу года), не вступивших в саморегулируемые организации, а также не предоставивших в течение года ни одного микрозайма», — говорится в сообщении регулятора.

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