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В Нижнем Тагиле руководителя коммунального предприятия обвиняют в причинении ущерба на сумму более 10 млн рублей
4 август 2017 (14:45)
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя предприятия жилищно-коммунального комплекса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
Житель с. Николо-Павловское Пригородного района Юрий Лямов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».
По версии следствия, в период с июля 2014 года по июль 2015 года Лямов, являясь директором ООО Управление коммунального хозяйства «Теплотехник НТ», получил в качестве платы за коммунальные услуги с жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района Нижнего Тагила, денежные средства.
«Однако вопреки условиям заключенных договоров купли-продажи тепловой энергии и горячей воды, а также установленному порядку осуществления расчетов за ресурсы, Лямов не направил собранные денежные средства на расчеты с поставщиками энергоресурсов, причинив им имущественный ущерб», — говорится в сообщении.
В частности, МУП «Тагилэнерго» причинен имущественный ущерб на сумму более 3 млн руб., Нижнетагильскому МУП «Нижнетагильские тепловые сети» на сумму более 5 млн руб., Нижнетагильскому МУП «Горэнерго» — более 2 млн руб. Таким образом, действиями Лямова указанным предприятиям причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 10 млн руб. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
Житель с. Николо-Павловское Пригородного района Юрий Лямов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».
По версии следствия, в период с июля 2014 года по июль 2015 года Лямов, являясь директором ООО Управление коммунального хозяйства «Теплотехник НТ», получил в качестве платы за коммунальные услуги с жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района Нижнего Тагила, денежные средства.
«Однако вопреки условиям заключенных договоров купли-продажи тепловой энергии и горячей воды, а также установленному порядку осуществления расчетов за ресурсы, Лямов не направил собранные денежные средства на расчеты с поставщиками энергоресурсов, причинив им имущественный ущерб», — говорится в сообщении.
В частности, МУП «Тагилэнерго» причинен имущественный ущерб на сумму более 3 млн руб., Нижнетагильскому МУП «Нижнетагильские тепловые сети» на сумму более 5 млн руб., Нижнетагильскому МУП «Горэнерго» — более 2 млн руб. Таким образом, действиями Лямова указанным предприятиям причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 10 млн руб. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
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