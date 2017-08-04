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ФАС раскрыла картель на аукционах по поставке продуктов питания для нужд МВД России

УрБК, Москва, 04.08.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ООО «ЦентрХлебСоюз», ООО «БалтПродукт», ООО «НОТА», ООО «ДАРС» и ООО «Агрохолдинг «Подмосковье» виновными в картельном сговоре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Эти компании в период с ноября 2014 по февраль 2015 года координировали свою деятельность при подаче заявок на участие в аукционах на поставку по государственному оборонному заказу продуктов питания для ФКУ «ЦОУМТС МВД России». Целью координации являлось недопущение снижения цен на торгах при имитации конкурентной борьбы», — говорится в сообщении.



В отношении виновников будут возбуждены административные дела и назначены оборотные штрафы. Кроме того, материалы по делу будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении ответственных лиц по статье 178 УК РФ.



«К сожалению, картели на торгах остаются весьма распространённой практикой, которая очень дорого обходится бюджету и гражданам России. Мы намерены строго пресекать нарушения такого рода, делая антиконкурентную стратегию невыгодной для участников рынка», — подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.

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