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Житель Екатеринбурга под видом продажи смартфонов похитил у клиентов 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Свердловские полицейские задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в обмане граждан при продаже смартфонов, электронной техники и брендовой одежды в социальных сетях.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина 1998 года рождения зарегистрировался в социальной сети под вымышленным именем Алексей Мальцев и создал сообщество для продажи товара EmartStore. Клиентам он предлагал продукцию ниже рыночной стоимости по 100% предоплате, однако товар в итоге не отправлял.



С июля по октябрь 2016 года он похитил более 200 тыс. руб. у 20 граждан. Его жертвами стали жители Тывы, Новосибирска, Самарской, Саратовской областей, Краснодарского края, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.



«В 2017 году подозреваемый выехал в Москву, где был задержан в арендованной им квартире сотрудниками свердловской полиции. В ходе обысков в местах проживания задержанного в Екатеринбурге и Москве сыщиками обнаружена и изъята компьютерная техника, средства связи, банковские и sim-карты», — сообщают в пресс-службе ведомства.



Мужчина признал вину в ходе допроса. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи — до пяти лет лишения свободы.

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