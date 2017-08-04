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В I квартале размер портфеля микрозаймов в МФО увеличился на 9,4%

УрБК, Москва, 04.08.2017. Размер портфеля микрозаймов, сформированного МФО по итогам I квартала 2017 года, составил 96,4 млрд руб., что на 9,4% больше значения на конец 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



Кроме того, с начала года число действующих заемщиков выросло на 14,6% и достигло почти 5,9 млн, а спрос на микрозаймы остается высоким: количество заключенных договоров составило 5,7 млн, что почти на треть превышает показатели за аналогичный период 2016 года.



Среднерыночное значение займов «до зарплаты» (на срок до 1 месяца на сумму до 30 тыс. руб.) за I квартал 2017 года достигало 599,3% годовых, что на 14,3% ниже значения за аналогичный период прошлого года. Этот же показатель по микрозаймам на срок от одного до двух месяцев на сумму свыше 30 тыс. руб. за квартал сократился на 83% и составил 162,3%. Такое снижение в том числе повлияло на увеличение количества договоров и рост объемов выдач микрозаймов физическим лицам за I квартал 2017 года. Объем суммарных выдач микрозаймов составил 56,6 млрд руб., что выше на 5,2% по сравнению с IV кварталом 2017 года.



Размер денежных средств, привлеченных МФО за I квартал 2017 года, достиг 16,5 млрд руб., что на 11,7% выше значения за предыдущий квартал. Средний размер привлеченных инвестиций от одного инвестора — юридического лица превысил 19,1 млн руб. (+55,6% за I квартал 2016 года), от физического лица достиг почти 3,1 млн руб. (+30,1%). Такой рост интереса к вложениям в МФО в том числе связан с сокращением ставок по банковским депозитам. При этом доля средств, предоставленных физическими лицами, не являющимися учредителями/участниками/акционерами в общем объеме средств, привлеченных МФО от физических лиц, снизилась.

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