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АИЖК продало два земельных участка в Екатеринбурге за 92 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) подвело итоги открытого аукциона по продаже двух земельных участков общей площадью 2,4 га в Екатеринбурге, предназначенных для строительства многоэтажных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба АИЖК.



В аукционе приняли участие две компании. В ходе торгов цена лота увеличилась с 79,1 млн руб. до 92,1 млн руб. Победителем торгов стало ООО «Балтийская строительная компания-54».



Как отмечают в АИЖК, 30% вырученных от продажи средств пойдут на развитие Уральского государственного аграрного университета, в чьем распоряжении ранее находились эти участки. Соответствующее решение в марте приняла правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ.

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