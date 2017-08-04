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Чистая прибыль «Роснефти» за I полугодие упала на 20%, долг вырос в 1,5 раза

УрБК, Москва, 04.08.2017. «Роснефть» в I полугодии 2017 года сократила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к ее акционерам, на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 81 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные компании.



Показатель EBITDA компании по МСФО в первом полугодии вырос на 2,9%, до 639 млрд руб.



Выручка «Роснефти» за шесть месяцев увеличилась на 23,2% — до 2,809 трлн руб.



Чистый долг на конец I полугодия составил 2,2 трлн руб. против 1,5 трлн годом ранее.

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