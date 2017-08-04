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В небоскребе Torch Tower в Дубае вспыхнул пожар
4 август 2017 (12:53)
Пожарные потушили возгорание в одном из самых высоких жилых зданий в мире — в небоскребе Torch Tower (башня «Факел») в Дубае. Об этом сообщает Reuters.
Пожар в 79-этажном сооружении высотой 337 метров был потушен около 04:00 (03:00 мск).
По данным властей, находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет. Прилегающие улицы были перекрыты.
Правительство заявило, что работает над тем, чтобы обеспечить жильем тех, кого затронул пожар.
Возгорание произошло в ночь на пятницу, 4 августа. Его причина пока неизвестна.
Пожар в 79-этажном сооружении высотой 337 метров был потушен около 04:00 (03:00 мск).
По данным властей, находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет. Прилегающие улицы были перекрыты.
Правительство заявило, что работает над тем, чтобы обеспечить жильем тех, кого затронул пожар.
Возгорание произошло в ночь на пятницу, 4 августа. Его причина пока неизвестна.
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