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Семья из Екатеринбурга отсудила у «Брусники» более 500 тыс. рублей за срыв сроков строительства

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Семья из Екатеринбурга отсудила у ООО «Брусника. Екатеринбург» более 500 тыс. руб за не сданную в срок квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В марте 2015 года супруги заключили договор участия в долевом строительстве с ООО «Брусника. Екатеринбург», заплатив 4 млн 850 тыс. 400 руб. за 3-комнатную квартиру в доме на углу улиц Ломоносова — Новаторов. По договору застройщик обязался передать квартиру в I полугодии 2016 года — в срок окончания строительства дома. В сентябре дольщиков проинформировали о переносе срока окончания строительства объекта на II полугодие 2016 года. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию было дано в апреле 2017 года, но ключи от квартиры семья не получила. Обращение к руководству девелоперской компании с претензией результатов не принесло», — говорится в сообщении.



Супруги обратились в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Брусника. Екатеринбург» о взыскании неустойки за просрочку сдачи квартиры в долевке.



«В ходе судебного разбирательства представитель ответчика утверждал, что обязанность по передаче объекта истцам до настоящего времени не наступила, следовательно, основания для взыскания неустойки отсутствуют. Однако каких-либо соглашений между сторонами по установлению иного срока окончания строительства дома суду представлено не было. Истцы сообщили, что из-за длительного отсутствия информации от застройщика о сроках сдачи жилья они чувствуют себя обманутыми. По словам истцов, по вине застройщика они вынуждены ютиться в однокомнатной квартире с двумя малолетними детьми. Кроме того, семья лишилась дохода, который планировала получать от сдачи в аренду старой квартиры после переезда в новостройку. Выслушав мнения сторон и изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что передача квартиры должна была быть осуществлена не позднее 18 сентября 2016 года», — сообщили в облсуде.



Требования истцов суд удовлетворил частично. С ООО «Брусника. Екатеринбург» было взыскано 500 тыс. 234 руб., в том числе 300 тыс. руб. — неустойка, 165 тыс. — штраф, 30 тыс. руб. — компенсация морального вреда, 5 тыс. 234 руб. — госпошлина.



Ответчик не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. Суд апелляционной инстанции оставил это решение в силе.

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