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Свердловские власти дополнительно выделят на финансирование медучреждений более 130 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Из средств системы обязательного медицинского страхования (ОМС) будет дополнительно выделено более 130 млн руб. на финансирование медучреждений Свердловской области. Такое решение принято на очередном заседании комиссии по разработке территориальной программы ОМС, передает региональный департамент информационной политики.



«Это увеличение стало возможным благодаря субвенции из областного бюджета, полученной в июне текущего года. Из 954 млн руб. трансфертов почти половина средств будет до конца года постепенно доведена до амбулаторного звена. Мы считаем, что это поможет, с одной стороны, повысить доступность первичной медицинской помощи, а с другой — финансово поддержать небольшие медицинские организации, в том числе расположенные далеко от областного центра», — поясняет директор регионального ТФОМС Валерий Шелякин.



Кроме центральных городских и районных больниц, значительную прибавку в финансировании получат детские лечебные учреждения. После принятого решения так называемый «подушевой норматив» в них вырастет до 411 руб. — эти деньги больница получает ежемесячно за каждого ребенка, вне зависимости от того, обращается он за медицинской помощью или нет.



Как уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, законом об областном бюджете на 2017 год предусмотрено финансирование здравоохранения в объеме 39,5 млрд руб. На финансирование всей социальной сферы планируется потратить более 137 млрд руб. из региональной казны.

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