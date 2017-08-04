Кризис
Банк «Резерв» приостановил проведение платежей юридических лиц
4 август 2017 (11:59)
Челябинский банк «Резерв» не принимает в обработку платежи юридических лиц. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на клиентов кредитной организации.
В банке не объяснили причину приостановки проведения операций. По словам представителя «Резерва», возможно, ситуация изменится к вечеру. По данным источников агентства, ситуация может быть вызвана как недостаточной ликвидностью банка, так и ограничениями, введенными Центробанком.
Отметим, что в июне 2017 года сменился собственник банка. Предприниматели из Екатеринбурга, которые ранее контролировали банк, продали его группе физических лиц из Москвы.
«С 1 июня инвесторами кредитной организации стали ряд физических лиц. Одним из акционеров банка стал Андрей Андреев, избранный новым председателем совета директоров банка «Резерв», — говорилось в сообщении на сайте кредитной организации.
В банке не объяснили причину приостановки проведения операций. По словам представителя «Резерва», возможно, ситуация изменится к вечеру. По данным источников агентства, ситуация может быть вызвана как недостаточной ликвидностью банка, так и ограничениями, введенными Центробанком.
Отметим, что в июне 2017 года сменился собственник банка. Предприниматели из Екатеринбурга, которые ранее контролировали банк, продали его группе физических лиц из Москвы.
«С 1 июня инвесторами кредитной организации стали ряд физических лиц. Одним из акционеров банка стал Андрей Андреев, избранный новым председателем совета директоров банка «Резерв», — говорилось в сообщении на сайте кредитной организации.
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