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Среднеуральская птицефабрика не доплатила за причиненный в 2016 году ущерб экологии более 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила грубые нарушения законодательства со стороны ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» при сбросе сточных вод.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, птицефабрика сбрасывала сточные воды в болото Молебское без разрешительных документов. При этом вместе со сточными водами предприятие сбрасывало загрязняющие вещества с превышениями допустимой концентрацией фосфатов.



Кроме того, расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду по сбросам загрязняющих веществ в водные объекты за 2016 год составил свыше 1,3 млн руб. В то же время птицефабрика заплатила чуть более 37 тыс. руб.



По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении юридического и должностного лица дела по статье 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий». В итоге предприятие оштрафовано на 50 тыс. руб., должностное лицо — на 10 тыс. руб.



Кроме того, прокуратура возбудила административные дела по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты», части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение», статьи 8.41 КоАП РФ «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду».



Сотрудники надзорного органа потребовали от руководителя птицефабрики устранить нарушения природоохранного законодательства. Однако предприятие каких-либо конкретных мер по обеспечению очистки сточных вод или получению разрешительной документации не приняло.



В связи с этим Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием запретить предприятию сброс сточных вод без нормальной степени очистки, а также обязать устранить нарушения.

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