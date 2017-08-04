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Среднеуральская птицефабрика не доплатила за причиненный в 2016 году ущерб экологии более 1,2 млн рублей
4 август 2017 (11:30)
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила грубые нарушения законодательства со стороны ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» при сбросе сточных вод.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, птицефабрика сбрасывала сточные воды в болото Молебское без разрешительных документов. При этом вместе со сточными водами предприятие сбрасывало загрязняющие вещества с превышениями допустимой концентрацией фосфатов.
Кроме того, расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду по сбросам загрязняющих веществ в водные объекты за 2016 год составил свыше 1,3 млн руб. В то же время птицефабрика заплатила чуть более 37 тыс. руб.
По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении юридического и должностного лица дела по статье 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий». В итоге предприятие оштрафовано на 50 тыс. руб., должностное лицо — на 10 тыс. руб.
Кроме того, прокуратура возбудила административные дела по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты», части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение», статьи 8.41 КоАП РФ «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Сотрудники надзорного органа потребовали от руководителя птицефабрики устранить нарушения природоохранного законодательства. Однако предприятие каких-либо конкретных мер по обеспечению очистки сточных вод или получению разрешительной документации не приняло.
В связи с этим Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием запретить предприятию сброс сточных вод без нормальной степени очистки, а также обязать устранить нарушения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, птицефабрика сбрасывала сточные воды в болото Молебское без разрешительных документов. При этом вместе со сточными водами предприятие сбрасывало загрязняющие вещества с превышениями допустимой концентрацией фосфатов.
Кроме того, расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду по сбросам загрязняющих веществ в водные объекты за 2016 год составил свыше 1,3 млн руб. В то же время птицефабрика заплатила чуть более 37 тыс. руб.
По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении юридического и должностного лица дела по статье 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий». В итоге предприятие оштрафовано на 50 тыс. руб., должностное лицо — на 10 тыс. руб.
Кроме того, прокуратура возбудила административные дела по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты», части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение», статьи 8.41 КоАП РФ «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Сотрудники надзорного органа потребовали от руководителя птицефабрики устранить нарушения природоохранного законодательства. Однако предприятие каких-либо конкретных мер по обеспечению очистки сточных вод или получению разрешительной документации не приняло.
В связи с этим Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием запретить предприятию сброс сточных вод без нормальной степени очистки, а также обязать устранить нарушения.
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