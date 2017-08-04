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Нефтяные разводы на городском пруду Екатеринбурга появились из-за реконструкции Макаровского моста
4 август 2017 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Инспекторы Росприроднадзора в ходе рейда попытались обнаружить источник появления нефтяных разводов в акватории городского пруда Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО.
Напомним, в настоящее время уровень воды в Исети понижен из-за реконструкции Макаровского моста. На участке работает строительная техника. 26 июля горожане заметили нефтяные разводы на акватории Городского пруда.
В ходе проверки инспекторы подтвердили наличие нефтяных разводов ниже по течению от Макаровского моста. В том числе в месте проведения работ выявлено загрязнение ила.
Однако специалисты Росприроднадзора не обнаружили источника сбросов загрязненной воды в Исеть. В связи с этим инспекторы заключили, что нефтепродукты появились из-за строительных работ.
«Наличие нефтепродуктов на водной поверхности и в обмелевшем русле реки Исети, предположительно, обусловлено проводимыми экскаватором работами при реконструкции Макаровского моста», — сообщают в пресс-службе департамента.
Согласно действующему законодательству, при реконструкции объектов капитального строительства государственный экологический надзор осуществляет орган государственного строительного надзора. В связи с этим Росприроднадзор переслал материалы о проведенном рейде в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Напомним, в настоящее время уровень воды в Исети понижен из-за реконструкции Макаровского моста. На участке работает строительная техника. 26 июля горожане заметили нефтяные разводы на акватории Городского пруда.
В ходе проверки инспекторы подтвердили наличие нефтяных разводов ниже по течению от Макаровского моста. В том числе в месте проведения работ выявлено загрязнение ила.
Однако специалисты Росприроднадзора не обнаружили источника сбросов загрязненной воды в Исеть. В связи с этим инспекторы заключили, что нефтепродукты появились из-за строительных работ.
«Наличие нефтепродуктов на водной поверхности и в обмелевшем русле реки Исети, предположительно, обусловлено проводимыми экскаватором работами при реконструкции Макаровского моста», — сообщают в пресс-службе департамента.
Согласно действующему законодательству, при реконструкции объектов капитального строительства государственный экологический надзор осуществляет орган государственного строительного надзора. В связи с этим Росприроднадзор переслал материалы о проведенном рейде в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
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