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УПН: С февраля 2015 года коммунальные квартиры в Екатеринбурге подешевели на 24%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 66 тыс. 300 руб. За последний месяц показатель снизился на 0,2%, с февраля 2015 года — на 13,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Среди отдельных территориальных сегментов снижение цен за последние четыре недели зафиксировано в Центре. Здесь цена 1 кв. м. составила 94 тыс. 983 руб. (минус 1,7%). В четвертом поясе средний показатель снизился на 1,8% (до 47 тыс. 612 руб. за кв. м.). В районах третьего пояса цены снизились на 0,4% (до 55 тыс.445 руб. за кв. м.). В первом и втором ценовом поясе средние показатели почти не изменились.



Цены на комнаты в коммунальных квартирах продолжают снижение. За последние четыре недели оно составило 0,9%, а средний уровень цен предложения составил 61 тыс. 490 руб. за кв. м. Этот сегмент продолжает искать ценовой уровень, который позволит ему стать привлекательным в конкуренции за покупателей с ограниченным бюджетом. Общее снижение цен с пиковых значений в этой категории составило 24%.



Средний срок экспозиции медленно снижается и на текущий момент составляет 133 дня. При этом продавцы, которые реально оценивают текущую рыночную ситуацию, имеют возможность продать квартиру за 2-3 месяца. Но основная масса собственников по-прежнему выходит на рынок по ценам «выше рынка» и в процессе экспозиции пытается найти ценовой уровень, который станет интересен потенциальным покупателям. Еженедельно в базе данных УПН дешевеет около 750 квартир. За последний месяц цены были снижены по каждой четвертой квартире.

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