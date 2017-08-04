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Правительство РФ уточнило требования к рейтингу банков, где размещаются бюджетные средства

УрБК, Москва, 04.08.2017. Правительство РФ уточнило требования к рейтингу банков, в которых размещаются средства федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабинета министров.



«Определено, что средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, которые имеют одновременно кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU) кредитного рейтингового агентства «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» и не ниже уровня ruА- кредитного рейтингового агентства «Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА», — говорится в сообщении.



Напомним, что в июле 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое установило минимальный уровень кредитного рейтинга банка, в котором размещаются бюджетные средства — не ниже уровня A-(RU) по национальной шкале АКРА.

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