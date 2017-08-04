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В Екатеринбурге суд оштрафовал сеть челябинских магазинов «Винная карта» за торговлю алкоголем без маркировки

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. В Екатеринбурге суд оштрафовал сеть челябинских магазинов, принадлежащих ООО «Винная карта», за торговлю алкоголем без маркировки.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в январе этого года сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО проводили проверку складского ангара на улице Строительной, 25 в Челябинске, где хранилась алкогольная продукция, принадлежащая сети ООО «Винная карта».



«Поводом для возбуждения дела и проведения административного расследования послужило сообщение от сотрудников полиции, которые в ходе обысков в одном из магазинов обнаружили алкоголь, маркированный акцизными и федеральными специальными марками не производства АО «Гознак». По закону розничная продажа алкогольной продукции без маркировки не допускается», — говорится в сообщении.



В ходе осмотра складского ангара сотрудники Росалкогольрегулирования обнаружили водку различных наименований и производителей, маркированную федеральными специальными и акцизными марками с признаками подделки. Алкогольная продукция была изъята, а ее образцы направлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области для определения подлинности марок и способов изготовления.



По факту было возбуждено административное дело по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ и направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.



Оценив исследованные доказательства, судья пришел к выводу об осуществлении ООО «Винная карта» розничной продажи алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Юридическое лицо оштрафовали на 200 тыс. руб.



Представитель компании не согласился с назначенным наказанием и обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд изучил доводы апеллятора, проверил материалы дела и не нашел оснований для отмены наказания.

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