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Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы книги о дианетике
4 август 2017 (09:02)
УрБК, Челябинск, 04.08.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области возбудило дело из-за баннера с рекламой книги Л. Рона Хаббарда «Дианетика». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Авторы рекламного сообщения обращались к потенциальным читателям книги с вопросом: «До боли устали от проблем с деньгами?». Справиться с этой проблемой и ее причинами они предлагали путем покупки и прочтения книги, заказать которую можно было по указанному в рекламе номеру телефону.
«При этом в 1996 году Министерство здравоохранения РФ в приказе «Об отмене «Методических рекомендаций «Программа детоксикации» запретило пропаганду и использование методов детоксикации, иных вытекающих из учения Р. Хаббарда методов сайентологии и дианетики в практике здравоохранения», — отмечают в антимонопольном органе.
В итоге в ведомстве предположили, что реклама книги противоречит требованиям Минздрава. В связи с тем, что данная реклама содержит признаки нарушения рекламного законодательства, Челябинское УФАС возбудило дело в отношении рекламораспространителя ООО «Репаблик». Также к участию в деле привлечен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит указанный в рекламе телефонный номер.
Сотрудники УФАС обсудят, является ли указанная реклама нарушением, на заседании профильной комиссии 20 сентября 2017 года.
Авторы рекламного сообщения обращались к потенциальным читателям книги с вопросом: «До боли устали от проблем с деньгами?». Справиться с этой проблемой и ее причинами они предлагали путем покупки и прочтения книги, заказать которую можно было по указанному в рекламе номеру телефону.
«При этом в 1996 году Министерство здравоохранения РФ в приказе «Об отмене «Методических рекомендаций «Программа детоксикации» запретило пропаганду и использование методов детоксикации, иных вытекающих из учения Р. Хаббарда методов сайентологии и дианетики в практике здравоохранения», — отмечают в антимонопольном органе.
В итоге в ведомстве предположили, что реклама книги противоречит требованиям Минздрава. В связи с тем, что данная реклама содержит признаки нарушения рекламного законодательства, Челябинское УФАС возбудило дело в отношении рекламораспространителя ООО «Репаблик». Также к участию в деле привлечен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит указанный в рекламе телефонный номер.
Сотрудники УФАС обсудят, является ли указанная реклама нарушением, на заседании профильной комиссии 20 сентября 2017 года.
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