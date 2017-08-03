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В России в два раза выросло число недовольных качеством молока и мяса
3 август 2017 (18:02)
УрБК, Москва, 03.08.2017. С конца 2015 года количество россиян, недовольных качеством мяса, молока, молочных продуктов, выросло в два раза, до 15%. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
В рамках июньского опроса аналитики попросили респондентов оценить качество продуктов, в первую очередь из санкционных категорий, чтобы посмотреть, изменилось ли оно за прошедший год в связи с продолжающимся эмбарго и растущими ценами.
Оценке подверглись такие категории, как молоко и молочные продукты, мясо и мясная гастрономия, рыба и морепродукты, сыры, овощи и фрукты. Напомним, что в 2015 году наибольшей критике подверглось качество сыров.
Теперь уже более половины опрошенных (57%) считают, что качество сыров за последний год не изменилось, хотя при предыдущем опросе такой ответ давали только 42% респондентов.
За полтора года вдвое выросло число россиян, которые отметили ухудшения качества молочных продуктов, — с 8% до 15%.
Стоит обратить внимание на оценки качества мяса и мясной гастрономии. На сегодняшний день эти категории стали более проблемными, чем сыры полтора года назад. В частности, вдвое выросло число недовольных качеством мяса — с 8% до 15% — при одновременном сокращении доли оценок с положительными изменениями — с 20% до 14%. Аналогичная картина и по колбасам. На треть выросло число негативных отзывов — с 12% до 18% — при аналогичном же сокращении числа положительных оценок — с 18% до 12%.
В среднем две трети респондентов не заметили изменений в качестве продуктов из санкционных списков за последний год, тогда как полтора года назад такой ответ давали порядка половины опрошенных.
В рамках июньского опроса аналитики попросили респондентов оценить качество продуктов, в первую очередь из санкционных категорий, чтобы посмотреть, изменилось ли оно за прошедший год в связи с продолжающимся эмбарго и растущими ценами.
Оценке подверглись такие категории, как молоко и молочные продукты, мясо и мясная гастрономия, рыба и морепродукты, сыры, овощи и фрукты. Напомним, что в 2015 году наибольшей критике подверглось качество сыров.
Теперь уже более половины опрошенных (57%) считают, что качество сыров за последний год не изменилось, хотя при предыдущем опросе такой ответ давали только 42% респондентов.
За полтора года вдвое выросло число россиян, которые отметили ухудшения качества молочных продуктов, — с 8% до 15%.
Стоит обратить внимание на оценки качества мяса и мясной гастрономии. На сегодняшний день эти категории стали более проблемными, чем сыры полтора года назад. В частности, вдвое выросло число недовольных качеством мяса — с 8% до 15% — при одновременном сокращении доли оценок с положительными изменениями — с 20% до 14%. Аналогичная картина и по колбасам. На треть выросло число негативных отзывов — с 12% до 18% — при аналогичном же сокращении числа положительных оценок — с 18% до 12%.
В среднем две трети респондентов не заметили изменений в качестве продуктов из санкционных списков за последний год, тогда как полтора года назад такой ответ давали порядка половины опрошенных.
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