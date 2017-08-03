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За пять месяцев 2017 года россияне купили люксовых машин на 24 млрд рублей

Расходы российских покупателей на машины класса «люкс» составили 23,69 млрд руб. за период первых пяти месяцев 2017 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



По обороту с продаж в этом сегменте лидирует модель Mercedes-Benz S-Class. В отчетные январь-май в России было реализовано S-Class (всего 1 007 шт.) на сумму 7,26 млрд руб. Второе место у модели BMW 7-Series. За первые пять месяцев этого года в сегменте «люксовых» авто покупатели приобрели 481 новый BMW 7-Series на сумму 2,97 млрд руб.



Замыкает первую тройку самых доходных автомобилей класса «люкс» модель Porsche Pamanera с показателем выручки 2,156 млрд руб. (всего продано 262 авто). В топ-5 моделей этого сегмента по выручке с продаж за январь-май нынешнего года входят Mercedes-Benz SL-Класса и Cadillac XTS, которые разошлись на рынке в количестве 265 и 180 шт. соответственно. Оборот с продаж Mercedes-Benz SL-Класса с начала года и по май включительно составил 1,99 млрд руб., а с продажи машин Cadillac XTS были получены 1,83 млрд руб.



В первой десятке лидеров сегмента «люкс» по выручке от реализации за указанный период есть также Audi A5 (продано 428 авто, выручка — 1,13 млрд руб.), Porsche 911 (100 шт., 915,5 млн руб.), Audi A8 (136 ед., 764,08 млн руб.), Rolls-Royce Silver Wright (22 авто, 487,4 млн руб.) и Audi A7 (125 ед., 479,1 млн руб.).

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