Кризис
За пять месяцев 2017 года россияне купили люксовых машин на 24 млрд рублей
3 август 2017 (17:48)
Расходы российских покупателей на машины класса «люкс» составили 23,69 млрд руб. за период первых пяти месяцев 2017 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».
По обороту с продаж в этом сегменте лидирует модель Mercedes-Benz S-Class. В отчетные январь-май в России было реализовано S-Class (всего 1 007 шт.) на сумму 7,26 млрд руб. Второе место у модели BMW 7-Series. За первые пять месяцев этого года в сегменте «люксовых» авто покупатели приобрели 481 новый BMW 7-Series на сумму 2,97 млрд руб.
Замыкает первую тройку самых доходных автомобилей класса «люкс» модель Porsche Pamanera с показателем выручки 2,156 млрд руб. (всего продано 262 авто). В топ-5 моделей этого сегмента по выручке с продаж за январь-май нынешнего года входят Mercedes-Benz SL-Класса и Cadillac XTS, которые разошлись на рынке в количестве 265 и 180 шт. соответственно. Оборот с продаж Mercedes-Benz SL-Класса с начала года и по май включительно составил 1,99 млрд руб., а с продажи машин Cadillac XTS были получены 1,83 млрд руб.
В первой десятке лидеров сегмента «люкс» по выручке от реализации за указанный период есть также Audi A5 (продано 428 авто, выручка — 1,13 млрд руб.), Porsche 911 (100 шт., 915,5 млн руб.), Audi A8 (136 ед., 764,08 млн руб.), Rolls-Royce Silver Wright (22 авто, 487,4 млн руб.) и Audi A7 (125 ед., 479,1 млн руб.).
По обороту с продаж в этом сегменте лидирует модель Mercedes-Benz S-Class. В отчетные январь-май в России было реализовано S-Class (всего 1 007 шт.) на сумму 7,26 млрд руб. Второе место у модели BMW 7-Series. За первые пять месяцев этого года в сегменте «люксовых» авто покупатели приобрели 481 новый BMW 7-Series на сумму 2,97 млрд руб.
Замыкает первую тройку самых доходных автомобилей класса «люкс» модель Porsche Pamanera с показателем выручки 2,156 млрд руб. (всего продано 262 авто). В топ-5 моделей этого сегмента по выручке с продаж за январь-май нынешнего года входят Mercedes-Benz SL-Класса и Cadillac XTS, которые разошлись на рынке в количестве 265 и 180 шт. соответственно. Оборот с продаж Mercedes-Benz SL-Класса с начала года и по май включительно составил 1,99 млрд руб., а с продажи машин Cadillac XTS были получены 1,83 млрд руб.
В первой десятке лидеров сегмента «люкс» по выручке от реализации за указанный период есть также Audi A5 (продано 428 авто, выручка — 1,13 млрд руб.), Porsche 911 (100 шт., 915,5 млн руб.), Audi A8 (136 ед., 764,08 млн руб.), Rolls-Royce Silver Wright (22 авто, 487,4 млн руб.) и Audi A7 (125 ед., 479,1 млн руб.).
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