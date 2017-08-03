Дайджест
Все паспорта Саакашвили оказались аннулированы
3 август 2017 (17:47)
Украина уведомила США и все другие страны о том, что все паспорта бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили аннулированы. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на информированный источник.
«Украинский президент Петр Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США — ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили — в изоляции», — цитирует газета собеседника.
Пр словам источника, ситуация с изоляцией была оформлена так, чтобы Украину не коснулся процесс экстрадиции экс-президента в Грузию. Тбилиси уже заявил, что готов вступить в переговорный процесс с США по данному вопросу.
«Украинский президент Петр Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США — ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили — в изоляции», — цитирует газета собеседника.
Пр словам источника, ситуация с изоляцией была оформлена так, чтобы Украину не коснулся процесс экстрадиции экс-президента в Грузию. Тбилиси уже заявил, что готов вступить в переговорный процесс с США по данному вопросу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Порошенко официально уволил Саакашвили
- Порошенко отказался увольнять Саакашвили
- Аваков будет судиться с Саакашвили после перепалки
- Саакашвили решил набрать новых глав районов со всей Украины
- Грузия отказалась от Саакашвили
Loading...