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Все паспорта Саакашвили оказались аннулированы

Украина уведомила США и все другие страны о том, что все паспорта бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили аннулированы. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на информированный источник.



«Украинский президент Петр Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США — ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили — в изоляции», — цитирует газета собеседника.



Пр словам источника, ситуация с изоляцией была оформлена так, чтобы Украину не коснулся процесс экстрадиции экс-президента в Грузию. Тбилиси уже заявил, что готов вступить в переговорный процесс с США по данному вопросу.

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